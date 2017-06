Brasileirão: Com dois de Guerra, Palmeiras vence e entra no G4

O Palmeiras venceu neste domingo a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dois gols do meia venezuelano Alejandro Guerra, o principal jogador da equipe na vitória por 2 a 1 – a terceira seguida no torneio.

O Palmeiras fez o primeiro aos 38 minutos do primeiro tempo. Tchê Tchê pegou a sobra no meio de campo e lançou para Guerra, em posição legal, tocar na saída do goleiro Aranha. Dois minutos depois, A Ponte Preta descontou com o atacante Lucca. Nos acréscimos do primeiro tempo, Guerra deixou o Palmeiras de novo à frente e decretou a vitória com outro gol.

Com a vitória, o Palmeiras sobe para o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Grêmio, com 22, e Corinthians, com 26. A Ponte Preta, por sua vez, segue com os mesmos 14 pontos e cai para a 10ª posição do torneio. Na 11ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta no Allianz Parque o Grêmio e a Ponte Preta pega o Avaí fora de casa. No entanto, os clubes paulistas têm outros compromissos no meio de semana. Na quarta-feira, também em casa, o time do técnico Cuca pega o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na quinta, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, a equipe de Campinas encara o Sol de América, no Moisés Lucarelli.

(Com Gazeta Press)