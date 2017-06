Brasileirão: clássico marca a volta de Jefferson ao Botafogo

O clássico carioca entre Botafogo e Vasco, que será disputado nesta quarta-feira pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcará o retorno do goleiro Jefferson ao futebol. O ídolo da equipe de General Severiano não era relacionado para uma partida desde maio do ano passado, quando sofreu uma lesão rara no tríceps do braço esquerdo, em partida contra o Juazeirense, pela Copa do Brasil.

Jefferson, que foi submetido a duas cirurgias em seu período de recuperação, iniciará o jogo no banco de reservas. O técnico Jair Ventura vai manter Gatito Fernández na posição de titular no duelo que será disputado às 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Os rivais cariocas chegam ao clássico colados na classificação geral, e com a mesma pontuação: 12. O Vasco está à frente, em sexto lugar, por ter uma vitória a mais do que o Botafogo, sétimo colocado. O time de São Januário tem quatro triunfos até aqui, contra três do adversário desta quarta-feira.