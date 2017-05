Brasileirão: Chapecoense derrota Avaí e chega à liderança

Pela primeira vez em sua história, a Chapecoense termina uma rodada do Campeonato Brasileiro na liderança. Ela foi conquistada nesta segunda-feira com a vitória sobre o Avaí por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, no encerramento da terceira rodada.

Com sete pontos, a Chapecoense tem a mesma pontuação de Corinthians e Cruzeiro, mas possui maior saldo de gols do que os dois adversários (três contra dois) e, assim, lidera o Brasileirão. Por ter menor número de cartões amarelos (três a seis), o time paulista fica em segundo lugar e o mineiro, em terceiro.

Por uma coincidência de tabelas, os dois próximos compromissos da Chapecoense serão justamente contra o Cruzeiro. Nesta quinta-feira, em Chapecó, os dois se enfrentarão pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil – na ida, em Belo Horizonte, houve vitória mineira por 1 a 0. No domingo, o duelo será no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileirão.

Na Arena Condá, a Chapecoense foi dona da situação. O time criou muitas oportunidades e marcou duas vezes no primeiro tempo, com Wellington Paulista e Reinaldo. Depois do intervalo, a neblina se fez presente e o jogo ficou mais amarrado. Os donos da casa diminuíram o seu ritmo intenso e o Avaí pouco fez para buscar ao menos o empate.

(Com Estadão Conteúdo)