Brasileirão: Botafogo sofre, mas passa pelo Bahia no Rio

O Botafogo obteve neste domingo sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. No Engenhão, a equipe alvinegra teve muitas dificuldades na partida contra o Bahia, e dependeu de uma ótima atuação de Gatito Fernández, seu goleiro, mas conquistou o triunfo por 1 a 0.

A primeira metade da partida foi muito equilibrada e com poucas oportunidades de gol, já que as duas equipes se defenderam bem. A poucos minutos do fim, o Botafogo aproveitou um erro de saída de jogo do Bahia e fez seu gol. Bruno Silva recebeu de Rodrigo Pimpão e encobriu o goleiro Jean.

A desvantagem fez o time baiano ser mais agressivo no segundo tempo e o jogo ficou aberto. O Botafogo teve suas chances em contra-ataques – Camilo chegou a perder um gol cara a cara com Jean –, mas quem esteve mais perto de marcar foi o Bahia. Gatito Fernández, no entanto, fez defesas importantes e garantiu aos cariocas a vitória no Engenhão.