Brasileirão: Botafogo domina clássico contra o Vasco

Foi o clássico de um time só. Apesar da rivalidade histórica e das campanhas praticamente iguais no Campeonato Brasileiro, o Botafogo dominou o Vasco e venceu por 3 a 1 em partida disputada pela nona rodada nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O nome da noite chuvosa na cidade carioca foi Roger. O atacante do Botafogo abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, ao finalizar de cabeça cruzamento de Bruno Silva. Aos 48, Victor Luis fez 2 a 0, com uma bomba de fora da área em cobrança de falta.

Na segunda etapa, Roger faria seu segundo gol da noite, aos 15 minutos, ao chutar de primeira bola rebatida pela defesa vascaína. O rival só reagiria aos 38 minutos, com Caio Monteiro, mas tarde demais para o empate.

Com o resultado, o Botafogo ultrapassou o Vasco na classificação. Os times chegaram à nona rodada com 12 pontos, sendo que os vascaínos estavam uma posição à frente, em sexto lugar, por ter uma vitória a mais do que o rival. Agora, o time de General Severiano saltou para os 15 pontos, e empatou provisoriamente com o Coritiba na quarta posição. Já o Vasco pode até ficar fora dos dez melhores ao término da rodada, nesta quinta-feira.