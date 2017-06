Brasileirão: Botafogo bate Chapecoense por 2 a 0

O Botafogo, enfim, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Depois de quatro partidas sem ganhar nenhum jogo na competição, a equipe do técnico Jair Ventura derrotou a Chapecoense por 2 a 0, neste domingo, na Arena Condá, em Chapecó, pela oitava rodada. Roger e Rodrigo Pimpão foram os autores dos gols. Apesar da derrota, a Chapecoense continua na zona de classificação da Copa Libertadores, em quinto, com 13 pontos. Já o Botafogo, que conquistou sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão, chegou aos 12 e se garantiu na sétima posição.

A Chapecoense aproveitou o apoio da torcida, começou pressionando e quase abriu o placar aos oito minutos: Apodi recebeu dentro da área, passou por Igor Rabello e bateu rasteiro para a defesa de Gatito Fernández. Quem marcou, porém, foi o Botafogo. Aos 28, Bruno Silva recebeu de Rodrigo Pimpão e tocou para o atacante Roger completar na saída do goleiro Jandrei.

A Chapecoense ameaçava uma reação no segundo tempo, mas, logo aos oito minutos, quando Arnaldo cruzou e Luiz Otávio furou, a bola bateu no joelho de Rodrigo Pimpão e entrou: 2 a 0. Depois, o time carioca passou a apostar no contra-ataque e criou duas boas oportunidades com Bruno Silva, defendidas por Jandrei. Sem criatividade, os catarinenses apostaram nas bolas aéreas, mas não tiveram sucesso.

(Com Estadão Conteúdo)