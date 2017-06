Brasileirão: Bahia vence em casa na estreia de Jorginho

Jorginho estreou no Bahia com uma vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, nesta segunda-feira, em Salvador. Contratado para substituir Guto Ferreira, que foi para o Internacional, o treinador conseguiu aproveitar o péssimo momento do adversário, que chegou à sua quarta derrota em quatro rodadas no Campeonato Brasileiro.

O triunfo na Fonte Nova foi o segundo dos baianos no Brasileirão. A equipe tricolor estreou goleando o Atlético-PR, mas depois foi derrotada por Vasco e Botafogo. Com seis pontos, o Bahia ocupa a nona colocação do campeonato, e o time tem o melhor ataque da competição, com dez gols.

No primeiro tempo, o Bahia abriu vantagem de 2 a 0 no placar, com gols de Renê Júnior e Vinícius. Na segunda etapa, Gustavo Ferrareis, que havia saído do banco de reservas três minutos antes, marcou o terceiro dos donos da casa.