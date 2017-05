Brasileirão: Atlético-PR e Flamengo empatam em Curitiba

Atlético-PR e Flamengo, que foram adversários na fase de grupos da Taça Libertadores da América, empataram por 1 a 1 neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. Foi o primeiro ponto marcado pelos paranaenses na competição, enquanto os cariocas chegaram a cinco.

Quem saiu na frente foi o Flamengo, que na Libertadores perdeu para os atleticanos por 2 a 1 em Curitiba. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o argentino Mancuello marcou de cabeça depois de receber um cruzamento de Pará.

Se na primeira etapa quem criou mais oportunidades de gol foi o Atlético, mas quem marcou foi o Flamengo, a história se inverteu depois do intervalo. Os cariocas tiveram mais chances, mas os donos da casa empataram o jogo com um gol de cabeça do zagueiro Thiago Heleno. Depois do empate, o prodígio flamenguista Vinícius Júnior entrou em campo, mas ele pouco fez.