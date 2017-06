Brasileirão: Atlético-MG supera Chapecoense com time reserva

Mesmo sem a presença de grande parte dos titulares, o Atlético-MG venceu neste domingo, fora de casa, a Chapecoense por 1 a 0 em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. O gol que deu a vitória aos mineiros foi marcado por Marlone. Com uma difícil sequência pela frente, que inclui Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, o clássico contra o Cruzeiro pelo Brasileirão e o boliviano Jorge Wilstermann, fora de casa, pelas oitavas da Libertadores , o técnico Roger Machado decidiu poupar a equipe principal.

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o único gol da partida começou de uma jogada individual de Valdivia. O meio-campista fez ótima jogada pela lateral direita, driblando um adversário, e cruzou no meio da área para o companheiro de posição Marlone, livre de marcação, completar de cabeça no canto direito do goleiro Jandrei.

Com o resultado, o Atlético-MG, que vinha de empate com o Sport, assume a 14ª colocação, com 13 pontos, ainda perto da zona de rebaixamento. A Chapecoense, que perdeu a terceira seguida, desce três posições, ficando na 13ª colocação, com os mesmos 13 pontos do Atlético-MG. Na próxima rodada, a equipe catarinense visita o Fluminense no Rio de Janeiro.