Brasileira Cristiane deixará PSG para jogar na China

As contratações de peso no futebol chinês não se resumem ao futebol masculino. Nesta segunda-feira, a equipe do Changchun Dazhong Zhuoyue oficializou a contratação da brasileira Cristiane, atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain.

De acordo com o diretor-geral do clube chinês, Liu You, Cristiane deixará a capital da França após o término da temporada europeia, em junho. Além disso, afirmou que os detalhes financeiros da transação não serão revelados – entretanto, a imprensa chinesa assegurou que a atacante de 31 anos, que na Rio-2016 se tornou a maior artilheira do futebol olímpico, entre homens e mulheres, com 15 gols, terá o maior salário do futebol feminino mundial.

Com o PSG, Cristiane disputa três competições atualmente. A equipe parisiense lidera o Campeonato Francês com 39 pontos, três a mais que o Lyon, seguindo forte na luta por seu primeiro título no torneio. Além disso, disputam a Copa da França e a Liga dos Campeões feminina, onde enfrentarão o Bayern de Munique, pelas quartas de final.

Já a equipe que a brasileira irá defender, localizada em Changchun, conquistou a terceira colocação do Campeonato Chinês de 2016. A seleção feminina da China também tenta retornar aos holofotes, uma vez que foi vice-campeã mundial em 1999 e medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta em 1996.

(Com Estadão Conteúdo)