Brasil sub-20 dá vexame e não se classifica para o Mundial

A seleção brasileira sub-20 não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com a Colômbia, no sábado à noite, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador. Sem a vitória, o Brasil e encerrou de maneira melancólica a sua participação no Campeonato Sul-Americano da categoria. A seleção fechou o hexagonal final da competição na quinta e penúltima posição e, consequentemente, ficará fora do Mundial Sub-20, marcado para acontecer entre 20 de maio e 11 de junho, na Coreia do Sul.

Com apenas uma vitória em cinco jogos na fase final do torneio, o Brasil somou apenas seis pontos e ficou logo atrás da Argentina, que horas mais cedo derrotou a Venezuela por 2 a 0, no mesmo Estádio Olímpico Atahualpa, e foi aos sete pontos na quarta posição, posto que garantiu o país no Mundial.

Apenas em 1979 e 2013 a seleção brasileira ficou fora do Mundial Sub-20, sendo que a equipe nacional é a atual vice-campeã da competição – em 2015, na Nova Zelândia, caiu por 2 a 1 diante da Sérvia na decisão, em jogo definido apenas na prorrogação.

Presentes nas arquibancadas do Estádio Olímpico Atahualpa até o final do jogo do Brasil, os jogadores da seleção argentina fizeram grande festa para comemorar a vaga no Mundial. Isso depois de terem empatado com o Brasil por 2 a 2, na última quarta-feira, pela penúltima rodada do hexagonal, em um jogo no qual marcaram o segundo gol no último lance do confronto, nos acréscimos do tempo normal, aos 49 minutos e 55 segundos.

Micale

O revés também foi um golpe para o técnico Rogério Micale, que no ano passado fez história ao comandar a seleção brasileira que conquistou o ouro nos Jogos do Rio e encerrou o longo jejum de títulos olímpicos da equipe nacional. Agora, ele terá de acompanhar pela TV o Mundial Sub-20, o que era tido como improvável que pudesse acontecer antes da disputa deste Sul-Americano, que classifica os seus quatro primeiros colocados para a principal competição da categoria.

A decepção também foi grande porque o Brasil entrou em campo diante de uma Colômbia já eliminada da disputa por uma vaga no Mundial e que fechou o Sul-Americano com apenas dois pontos no hexagonal final.

A Venezuela, mesmo derrotada pela Argentina neste sábado, terminou o torneio continental à frente dos argentinos, em terceiro lugar, com sete pontos, e também se garantiu no Mundial. No último jogo da rodada, o Uruguai derrotou o Equador pelo placar de 2 a 1 e se sagrou campeão do torneio Sub-20, somando 12 pontos.

Pela terceira vez fora de uma edição do Mundial Sub-20, o Brasil acumula cinco títulos desta competição organizada pela Fifa, com as taças conquistadas em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011.

(Com Estadão Conteúdo)