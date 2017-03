Botafogo lucra mais com final do que Flamengo e Fluminense

Arrendatário do estádio Nilton Santos (Engenhão), o Botafogo foi quem mais lucrou com a final da Taça Guanabara, disputada entre Flamengo e Fluminense, no domingo. O clube, que insistiu para que o jogo fosse realizado no Maracanã, ficou com uma renda maior que os dois times que disputaram a decisão.

O borderô do clássico mostra que 27.549 pessoas assistiram à partida, com 25.451 pagantes, renda bruta de 1,258 milhão de reais. Só com despesas foram gastos quase 900.000 reais.

Neste valor está incluído o aluguel de 200.000 reais pago ao Botafogo e também o custo operacional do estádio (124.000 reais), a taxa de iluminação (20.000 reais) e a segurança privada (51.000 reais).

Fluminense e Flamengo ficaram com apenas 183.000 reais cada um. O Flamengo ainda teve uma penhora de 27.000 reais e gastou 6.800 reais com antidoping. No fim do jogo, levou embora apenas 149.000.

(com Estadão Conteúdo)