Borussia Dortmund manda indireta para Trump

Na semana em que o mundo todo debateu sobre o projeto do presidente americano Donald Trump de construir muros na fronteira entre Estados Unidos e México, o Borussia Dortmund, da Alemanha, mandou uma indireta – bem direta – ao empresário. Em seu Twitter, a tradicional equipe de Dortmund postou nesta quinta-feira uma imagem da famosa arquibancada do Signal Iduna Park, conhecida como “Muralha Amarela”, como o recado escrito em inglês: “o único muro no qual acreditamos.”

A indireta recebeu mais de 30.000 compartilhamentos e reforçou a imagem do clube como apoiador das atuais políticas migratórias na Alemanha. O Dortmund e diversas outras equipes do país – que, do fim da Segunda Guerra até 1989, foi dividido pelo Muro de Berlim – realizaram campanhas de apoio aos refugiados nos últimos anos. A própria “Muralha Amarela” do estádio já recebeu mensagens de “bem-vindos, refugiados”.

O Borussia Dortmund, que também realiza campanhas contra racismo e xenofobia, mostra que, assim, respeita suas raízes e sua história. O campeão europeu e mundial em 1997 foi fundado em 1909 com a colaboração de diversos trabalhadores imigrantes, especialmente poloneses. Por lá brilharam vários atletas estrangeiros, incluindo brasileiros como Amoroso, Tinga, Evanilson, Dedê e Ewerthon.