Bolt e Biles levam o Laureus, o ‘Oscar do esporte’

O velocista jamaicano Usain Bolt e a ginasta americana Simone Biles foram os grandes destaques da festa do Laureus, considerado o “Oscar do esporte”, ao conquistarem os prêmios de melhores atletas do ano nas categorias masculina e feminina, nesta terça-feira, em Mônaco. Outra grande estrela do esporte premiada na cerimônia foi o nadador americano Michael Phelps, o maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos, que faturou o prêmio de Retorno do Ano por sua atuação na Olimpíada do Rio-2016.

Bolt, de 30 anos, recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos, oito vezes campeão olímpico e dono de 11 títulos mundiais, subiu ao palco para o evento realizado no Salon dês Etoiles, apresentado pelo ator Hugh Grant e que contou com a presença do príncipe Albert, e de sua esposa, a princesa Charlene.

Bolt conquistou o prêmio pela quarta vez na carreira, igualando recorde de Serena Williams e Roger Federer, do tênis, e do surfista Kelly Slater. O jamaicano superou dois jogadores de basquete americanos na preferência do júri: o armador Stephen Curry e o ala LeBron James, além do fundista britânico Mo Farah, o tenista escocês Andy Murray e o atacante português Cristiano Ronaldo.

Simone Biles, de 19 anos, levou o prêmio depois de brilhar nos Jogos do Rio de Janeiro – ganhou o ouro por equipes, no individual geral, no salto e no solo, e um bronze na trave. Ela superou em Mônaco a concorrência de duas compatriotas – a velocista Allyson Felix e a nadadora Katie Ledecky -, e as da tenista alemã Angelique Kerber, da velocista jamaicana Elaine Thompson e da ciclista inglesa Laura Kenny.

Outros prêmios – O piloto alemão Nico Rosberg, que anunciou sua aposentadoria das pistas cinco dias após ganhar o Mundial de Fórmula 1 com a Mercedes, recebeu o Prêmio de revelação do ano. Além de ganhador de um dos prêmios, Michael Phelps entregou outro, o de melhor equipe, ao Chicago Cubs, que ganhou a World Series de beisebol pela primeira vez em 108 anos e que disputava o Laureus, entre outros, com a seleção brasileira que conquistou a medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro.

O técnico italiano Claudio Ranieri, por sua vez, recebeu das mãos do colega de profissão e compatriota Fabio Capello o prêmio especial de espírito esportivo, concedido ao Leicester City em função da proeza de ganhar o título do Campeonato Inglês. Outros premiados da noite foram a esgrimista italiana Beatrice Vio, que faturou o Laureus de Melhor Atleta com deficiência, e a britânica Rachel Atherton, do mountain bike, que ganhou na categoria Atleta de ação do ano, na qual concorria o skatista brasileiro Pedro Barros.

Os premiados no Laureus 2017:.

– Melhor Atleta masculino do ano: Usain Bolt (JAM/atletismo).

– Melhor Atleta feminina do ano: Simone Biles (EUA/ginástica).

– Melhor Equipe do ano: Chicago Cubs (EUA/beisebol).

– Melhor Atleta revelação: Nico Rosberg (ALE/Fórmula 1).

– Melhor Retorno do ano: Michael Phelps (EUA/natação).

– Melhor Atleta com deficiência: Beatrice Vio (ITA/esgrima).

– Melhor Atleta de ação do ano: Rachel Atherton (GBR/BTT).

Prêmios especiais:.

– ‘Sports for Good’: ONG “Waves for change”.

– Inspiração esportiva: Equipe Olímpica de Refugiados.

– Leicester City: pela proeza de ganhar o Campeonato Inglês.

– Momento esportivo do ano: Equipe sub’12 do Barcelona.

(com agência EFE)