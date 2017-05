Bia Haddad arrasa croata e fica a uma vitória de Roland Garros

A brasileira Beatriz Haddad Maia está a um passo de se garantir na chave principal de Roland Garros pela primeira vez. Nesta quinta-feira, a tenista número 1 do Brasil e 101 do mundo assegurou sua segunda vitória no qualificatório do Grand Slam de Paris ao superar a croata Jana Fett, 186ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 1 hora e 2 minutos de jogo.

Bia Haddad estreou no torneio qualificatório com vitória sobre a espanhola Silvia Soler, na última terça, também em dois sets, e nesta quinta foi soberana no confronto com a tenista da Croácia. Agora, em partida prevista para ser disputada na sexta-feira, Bia Haddad enfrentará a vencedora do confronto entre a suíça Jill Teichmann (153ª colocada no ranking da WTA) e a grega Valentini Grammatikopoulou (168ª) na luta pela vaga na chave principal do evento francês.

Um triunfo valerá para Bia Haddad a sua primeira participação na chave principal de um Grand Slam. Recentemente, a paulista de 20 anos faturou o título do ITF de Cagnes-sur-Mer, na França, além de ter avançado às quartas de final do Torneio de Praga.

(com Estadão Conteúdo)