Bellucci estreia em Roland Garros com vitória sobre sérvio

Thomaz Bellucci começou bem sua campanha em Roland Garros, o primeiro Grand Slam da temporada, que teve início neste domingo. O brasileiro derrotou o sérvio Dusan Lajovic, 79º colocado do ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5, 6/4 e 6/4.

A melhor campanha de Bellucci no torneio francês ocorreu em 2010, quando ele chegou às oitavas de final. Na segunda rodada, o paulista, 59º do mundo, vai enfrentar na quarta-feira o francês Lucas Pouille, 16º cabeça de chave em Paris, que eliminou seu compatriota Julien Benneteau em um jogo muito difícil, vencido por ele em cinco sets.

Nesta segunda-feira, vão entrar em quadra Rogério Dutra Silva, que vai enfrentar o experiente russo Mikhail Youzhny, e Bia Haddad Maia, que jogará contra a também russa Elena Vesnina, 14ª cabeça de chave. Será a estreia da paulista na chave principal de um Grand Slam.

Número um eliminada

A grande surpresa do domingo foi a eliminação da número um do ranking mundial, a alemã Angelique Kerber. Depois de fazer uma temporada espetacular em 2016, ela vive uma fase decepcionante e perdeu para a russa Ekaterina Marakova por 2 sets a 0 (6/2 e 6/2). Kerber entrou para a história de Roland Garros por um motivo desagradável: ela é a primeira cabeça de chave número um a cair na rodada inicial do torneio.