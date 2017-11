Bastidores do GP Brasil de F1 2017 em 360º

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 promete boas disputas em pista, apesar de o título já estar definido pelo britânico Lewis Hamilton. As equipes estão todas prontas e os primeiros treinos desta sexta-feira devem dar o rumo que a corrida, no domingo, deve tomar. Acompanhem as imagens em 360 graus da movimentação no circuito de Interlagos.

Interlagos: imagens em todos os ângulos

Para assistir aos vídeos em 360º em celulares com sistema operacional iOS, é necessário ter instalado o aplicativo do YouTube. Feita a instalação, clique aqui.

Captação de imagens por Ivan Pacheco, com Samsung Gear 360