Basquete: Brasil vence Venezuela e segue invicto em Eliminatórias

A seleção brasileira masculina de basquete, comandada por Anderson Varejão, assumiu a liderança isolada do grupo B das Eliminatórias para o Mundial da China-2019 ao derrotar a Venezuela por 72 a 60, na noite desta segunda-feira, no Rio de Janeiro.

O veterano pivô, de 35 anos, mostrou estar totalmente recuperado dos seus problemas no joelho e liderou o ataque brasileiro com 16 pontos (cestinha ao lado do venezuelano Juan Mijares Baron), além de 12 rebotes. Pelo Brasil, destacaram-se também os jogadores Vitor Benite (dez pontos) e Alex Garcia, Léo Meindl e Lucas Mariano, todos com nove pontos.

Os dois próximos jogos da seleção brasileira estão marcados para fevereiro de 2018, contra a Colômbia e Chile, ainda sem um local definido. Até aqui, pelo torneio, o Brasil tem dois jogos com duas vitórias. No último dia 24, venceu o Chile por 86 a 73.

Os três primeiros colocados desse grupo avançam para a segunda fase, em que as equipes serão divididas em dois grupos com seis times. Os três primeiros colocados de cada chave vão ao Mundial. Os dois quartos colocados disputam a sétima vaga das Américas.