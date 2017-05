Barrichello vai dublar personagem em filme da Disney

Olha q presente sensacional q ganhei hj… alias um super presente .Fui convidado pela Disney Pixar para dublar a voz do personagem Cal Weathers de Carros 3. #Catchau Estreia dia de 13 de julho nos cinemas de todo o Brasil. #eleehocara /// B'day present…Disney Pixar invited me to dub the character Cal Weathers for Cars 3 movie release. #Ka-chow. July 13th in Brazil cinemas. #HeIsTheGuy

A post shared by Rubens Barrichello 1️⃣1️⃣1️⃣ (@rubarrichello) on May 23, 2017 at 12:02pm PDT