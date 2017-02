Barcelona vence na véspera de aniversário de Neymar

Neymar completa 25 anos nesse domingo, mas ganhou um presente de aniversário antecipado. Sua equipe, o Barcelona, venceu o Athletic Bilbao por 3 a zero na tarde de ontem, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Neymar não marcou – os gols foram de Paco Alcácer, Messi e Aleix Vidal -, mas foi o melhor em campo, exibindo seu repertório impecável de dribles e assistências. A vitória diminuiu a distância entre a equipe catalã e o Real Madrid. O Barcelona chega a 45 pontos, um a menos que o Real Madrid. A equipe merengue, no entanto, tem dois jogos a menos que o Barcelona.

Luis Enrique, técnico do Barcelona, escalou a equipe sem quatro de seus principais jogadores. Luiz Suárez, Jordi Alba, Sergi Roberto não entraram em campo, enquanto que Mascherano atuou apenas na segunda etapa. Ele optou por essa escalação porque o time tem pela frente uma partida disputadíssima com o Atlético de Madri pela Copa do Rei. Mas o Barcelona não enfrentou maiores dificuldades. Tanto que Messi foi substituído na etapa final.

A estrela de Neymar brilhou logo no primeiro gol. Aos dezessete minutos, ele foi lançado por Arda Turán, fez uma jogada individual pela esquerda e cruzou para a finalização de Paco Alcácer. Vinte e dois minutos depois, Messi, em cobrança de falta, aumentou o placar. Aleix Vidal completou o placar, aos 21 minutos do segundo tempo.

Momentos antes da partida, o atacante brasileiro ganhou os protocolares “parabéns para você” e bolo de seus companheiros de equipe. A torcida do jogo também tinha dois espectadores especiais: Nadine e David Lucca, mãe e filho de Neymar. O aniversário do atacante do Barcelona e da seleção brasileira reserva ainda outras surpresas. Há rumores de que ele irá pedir em casamento Bruna Marquezine, a atriz global, com que Neymar ensaia um relacionamento na base do “casa-separa.”