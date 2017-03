Barcelona goleia Gijón com gol de falta de Neymar

O atacante Neymar voltou a marcar um gol de falta pelo Barcelona. Na goleada de 6 x 1 sobre o Sporting Gijón, o atacante aproveitou a saída de Messi para, de falta, marcar um dos seis gols do clube catalão. O Barcelona começou muito bem a primeira etapa, fazendo 3 x 1, com gols de Messi, Juan Rodríguez (contra) e Suárez, que terminou com Neymar recebendo cartão amarelo por reclamação. Pelo Gijón, Carlos Castro marcou.

Na segunda etapa, Paco marcou logo aos quatro minutos, com assistência de Messi, substituído aos 16 do segundo tempo. Aos 20, foi a vez de Neymar brilhar: cobrou falta com perfeição e marcou o quinto.

Aos 43, Rakitic marcou o sexto. Assim Barcelona chegou aos 57 pontos e assumiu a liderança provisória até o jogo do Real Madrid, que tem dois pontos a menos, contra o Las Palmas, em casa.