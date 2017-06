Barcelona acelera processo para Neymar se naturalizar espanhol

Apesar de todos os problemas com a Justiça do país, Neymar está disposto a se tornar cidadão espanhol. O diário Marca informou nesta segunda-feira que o Barcelona está acelerando o processo de naturalização do atacante brasileiro. O objetivo é abrir uma das três vagas a jogadores “extracomunitários” (sem passaporte europeu) que cada equipe tem direito.

Segundo o jornal, o Barcelona iniciou os trâmites para que Neymar obtenha a dupla nacionalidade há dois anos. O objetivo do clube catalão é conseguir todos os documentos nos próximos meses, a tempo de contratar mais um extracomunitário na próxima janela de transferências. O clube, porém, não está tão otimista.

No momento, os três atletas não europeus do time são o uruguaio Luis Suárez e os brasileiros Neymar e Marlon. O lateral Douglas, emprestado ao Sporting Gijón, também tem contrato com o Barcelona, mas não deve retornar ao clube. Os argentinos Lionel Messi e Javier Mascherano, que vivem há mais de uma década no continente, já possuem dupla nacionalidade.

A facilidade com que a Espanha concedeu passaportes a estrelas do futebol no passado, como Messi e o brasileiro Ronaldo, é motivo de debate no país. Segundo as leis espanholas, cidadãos brasileiros que residem na Espanha por mais de dois anos têm direito a requerer a cidadania, mas o processo costumava ser bem mais rápido para pessoas famosas no passado. Como já atuou pela seleção brasileira em jogos oficiais, Neymar não poderia defender a equipe espanhola.