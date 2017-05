Autuori será diretor e Eduardo Baptista assumirá Atlético-PR

O técnico Eduardo Baptista, recentemente demitido pelo Palmeiras, assumirá o comando do Atlético-PR. O clube vai oficializar em breve uma mudança na comissão técnica, com a contratação do novo treinador e a saída de Paulo Autuori, que passará a ser diretor de futebol. Segundo fontes ligadas ao Atlético-PR, a intenção de promover Autuori a um cargo diretivo já era antiga e estava acordada entre a cúpula do clube e próprio técnico.

O treinador bicampeão da Copa Libertadores por Cruzeiro e São Paulo havia manifestado o interesse de, ao fim desta temporada, passar a atuar como dirigente. No comando da equipe rubro-negra ele ganhou o Estadual no ano passado e levou a equipe até as oitavas de final da Copa Libertadores deste ano.

Baptista está sem clube depois que deixou o Palmeiras, há 20 dias. O treinador foi desligado do clube depois de perder por 3 a 2 para o Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores, na Bolívia, e foi substituído por Cuca.

(com Estadão Conteúdo)