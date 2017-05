Autor do busto de Cristiano faz estátua de Bale – e se sai melhor

Dois meses depois de ver sua desastrada estátua de Cristiano Ronaldo ganhar as manchetes do mundo, o escultor português Emanuel Santos atacou novamente – e demonstrou evolução. Nesta terça-feira, o artista apresentou o busto de outra estrela do Real Madrid, o galês Gareth Bale, em Cardiff, cidade natal do jogador e que será a sede da final da Liga dos Campeões, no próximo sábado, entre Real e Juventus. Se não ficou perfeita, ao menos a figura de Bale está bem mais próxima da realidade do que a do colega Cristiano.

A criação da estátua do galês foi solicitada por uma casa de apostas britânica. Ela ficará exposta em frente ao estádio Millenium, palco da final de sábado. Em março, depois de receber críticas por sua estátua colocada na inauguração do aeroporto Cristiano Ronaldo, na Ilha da Madeira, o português Emanuel Santos contou ser um “escultor autodidata”, que há apenas dois anos se dedica à arte profissionalmente.

Ao jornal britânico Mirror, Santos se disse muito satisfeito com a escultura do galês. “Estou muito feliz, me sinto orgulhoso. Para mim é uma honra esculpir um grande jogador como Gareth Bale.” Ainda segundo o jornal, a estátua pesa 40 kg, levou mais de 265 horas para ser produzida e está avaliada em cerca de 25.000 libras (cerca de R$ 104.000 reais).

Bronze statue of Gareth Bale made by artist Emanuel Santos who destroyed Internet with Ronaldo's statue. pic.twitter.com/ERuMrqi9b5 — Mano³³ (@Officialhbkmano) May 31, 2017

Remember the Ronaldo statue? We've got the same artist to create one of Gareth Bale. And we're not sure it's much better. pic.twitter.com/gIyjWQnlAK — Paddy Power (@paddypower) May 31, 2017

What do you reckon? Getting any better..? pic.twitter.com/krCChuHzRs — Paddy Power (@paddypower) May 31, 2017