Atlético-PR x Coritiba terá transmissão ao vivo pelo YouTube

O jogo Atlético-PR e Coritiba, principal clássico do Paraná, será transmitido ao vivo pelo YouTube. Válida pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, a partida deste domingo, às 17h, na Arena da Baixada, vai inaugurar um formato de transmissão para jogos de grande porte no Brasil. A decisão foi tomada após os times recusarem a proposta para cotas de televisão, feita pela RPC (afiliada da Rede Globo no Paraná).

Sem falar em valores, a assessoria de imprensa do Coritiba afirmou que a proposta pelos direitos de transmissão dos dois clubes foi inferior à de 2016, de 2,2 milhões de reais. Nenhuma das quatro partidas iniciais de Coritiba e Atlético foi exibida pela emissora detentora dos direitos do campeonato estadual.

Os dois clubes dizem que ainda não transmitiram ao vivo seus jogos por causa das outras dez equipes, que aceitaram a proposta da RPC, e não têm permissão para veicular partidas em outros locais. Assim, apenas confrontos entre Atlético-PR e Coritiba podem ser exibidos ao vivo, em transmissão gratuita – necessita apenas da inscrição em qualquer um dos canais dos times no YouTube.

Os dois times fizeram parceria com o YouTube, que não cobrará pelo streaming, e trabalham para fechar patrocínios pontuais para a partida, que contará com transmissão profissional de uma empresa local, contratada, com narradores, comentaristas e repórteres.

Segundo informou o Coritiba, as exibições de grandes partidas e clássicos na televisão poderão perder espaço, graças a parcerias com YouTube ou Netflix, por exemplo. Jogos das categorias de base ou feminino já passaram pela experiência.

Atlético-PR e Coritiba já haviam desafiado a Rede Globo e outros clubes, em novembro, ao anunciar que não disputariam a Primeira Liga, por “discordâncias internas”, especialmente sobre a divisão das cotas de televisão.