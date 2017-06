Atlético-MG tira invencibilidade do São Paulo em casa

O São Paulo perdeu pela primeira vez dentro de casa no Campeonato Brasileiro, em duelo contra o Atlético-MG, neste domingo, no Morumbi. Após três vitórias em seu estádio, o time de Rogério Ceni viu os visitantes triunfarem de virada por 2 a 1, com gols de Cazares e Rafael Moura. O São Paulo, que vem de empate com o Sport e derrota no clássico contra o Corinthians, cai na tabela para a 13ª colocação, com 10 pontos, enquanto o Atlético-MG respira depois de duas derrotas seguidas, ficando na 15ª, com 9 pontos.

O São Paulo, empurrado pela torcida no Morumbi, investiu no controle da posse de bola no começo do primeiro tempo, pressionando os visitantes. No entanto, na primeira vez que chegou ao ataque, o Atlético-MG surpreendeu. Aos 8 minutos, Cazares recebeu de Robinho e, de fora da área, o meio-campista deu chute forte no canto direito de Renan Ribeiro, abrindo o placar.

No reencontro com o ex-time, o atacante argentino Lucas Pratto foi o protagonista do São Paulo. O argentino conseguiu achar espaços na defesa adversária e em três oportunidades, em menos de cinco minutos, chegou perto do gol de empate. O São Paulo a partir daí passou a pressionar. Mas na defesa as coisas continuavam inseguras. Pouco antes do intervalo, o atacante Rafael Moura teve o gol escancarado na sua frente depois de o zagueiro Militão perder a posse da bola próximo à área, mas a oportunidade foi desperdiçada.

O empate dos donos da casa veio no primeiro minuto do segundo tempo com o atacante Marcinho, na primeira bola que recebeu dentro da área. Aos 35 minutos, após falha do zagueiro Lucão, Rafael Moura dentro da pequena área definiu a vitória do Atlético-MG.

(Com Gazeta Press)