Atlético de Madri compra La Peineta, seu novo estádio

O Atlético de Madri formalizou nesta segunda-feira a compra do estádio La Peineta, que será sua casa a partir do mês de setembro, com o nome de Wanda Metropolitano. O clube da capital espanhola pagará à prefeitura de Madri 30,4 milhões de euros (102 milhões de reais).

Conhecido formalmente como Estádio Olímpico de Madri, o La Peineta foi inaugurado em 1994 e era a base para as candidaturas da cidade a sede dos Jogos Olímpicos de 2012, 2016 e 2020. Como as três tentativas fracassaram, ele foi arrendado ao Atlético em 2013 e agora, cedido em caráter definitivo.

Além do valor do estádio, o Atlético terá de pagar pelas obras de urbanização do entorno do La Peineta (estimadas em 29,8 milhões de euros) e pela construção de 4.000 vagas de estacionamento (mais 6 milhões de euros). A nova casa atleticana terá 67.000 lugares e vai substituir o Vicente Calderón, utilizado pelo Atlético desde 1966. O clube já anunciou o desejo de que o Wanda Metropolitano seja a sede da final da Liga dos Campeões da Europa em 2019.

¡El Wanda @Metropolitano se prepara para la próxima temporada!

(Com EFE)