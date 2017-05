Atletas americanos devolvem medalhas da Rio-2016 com defeito

Nem todos os medalhistas olímpicos da Rio-2016 estão plenamente satisfeitos com as premiações que receberam no Brasil. A agência Associated Press informou nesta terça-feira que mais de 80 atletas dos Estados Unidos reclamaram da deterioração de suas medalhas e as enviaram ao Comitê Olímpico americano para que uma troca fosse solicitada junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

Kyle Snyder, campeão olímpico da luta livre no Brasil, exibiu uma foto de sua medalha, que está descascando. “Não era um problema muito grave, mas é legal que estejam me dando uma medalha nova”, afirmou Snyder à AP. As federações de basquete e natação também relataram descontentamento.

A medalhista de bronze do vôlei de praia Kerri Walsh também disse ter tido problemas com as medalhas, mas contou ter um apego sentimental pelo item desgastado. “Ofereceram a oportunidade de substituir a medalha, mas não tenho certeza se quero”, disse Walsh. Os esportistas tem até um mês de prazo para solicitar as trocas.

Mario Andrada, diretor-executivo de comunicação da Rio 2016, afirmou à AP que entre 6 e 7% das medalhas produzidas apresentaram problemas. “O caso mais comum é de medalhas que tenham sido derrubadas ou manuseadas com descuido e, com isso perdido o verniz, causando ferrugem ou uma mancha escura no local”.