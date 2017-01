Atacante do Fluminense segue na UTI após atropelar vaca

O atacante Michael, do Fluminense, segue internado na UTI do Hospital de Base, em São José do Rio Preto (SP) nesta terça-feira, dois dias depois de sofrer um acidente de carro entre São Francisco de Sales e Itapagipe, no sul de Minas Gerais. O atleta de 23 anos sofreu traumatismo craniano, respira com ajuda de aparelhos e segue com quadro clínico estável.

Michael estava no banco da frente do passageiro. O acidente ocorreu após o carro em que o atleta viajava se chocar contra uma vaca que cruzava a estrada. O atacante foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento de Itapagipe, mas teve de ser transferido para a cidade do interior paulista após sofrer uma piora no estado de saúde.

O jogador foi diagnosticado pelos médicos com traumatismo craniano e apresentava diversos ferimentos no rosto. O Fluminense colocou a sua equipe médica à disposição para acompanhar a recuperação do atleta. Ainda não há uma previsão de alta do hospital.

Natural da cidade mineira de São Francisco de Sales, Michael começou a carreira no Rio Preto e assinou contrato com o Fluminense em 2011. Em 2013, o atleta se envolveu em uma confusão e foi suspenso por ter sido flagrado em um exame antidoping pelo uso de cocaína. Ele atuou emprestado no Criciúma em 2014, mas só se safou por completo da pena em 2015.

Ele foi aproveitado pelo Fluminense durante a temporada de 2015 e acabou repassado no final daquele ano ao Estoril Praia, de Portugal. No segundo semestre de 2016, o atacante defendeu o América-MG no Campeonato Brasileiro. Ele marcou três gols em 21 jogos e não conseguiu ajudar o clube mineiro a evitar o rebaixamento à Série B.

(com Gazeta Press)