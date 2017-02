Atacante da seleção é multado e proibido de dirigir por um ano

Atacante do Liverpool e da seleção brasileira, Roberto Firmino recebeu nesta quarta-feira a punição por ter dirigido embriagado na noite de Natal. A decisão foi tomada pela Corte Magistral de Liverpool, e consiste em uma multa de 20.000 libras (cerca de 80.000 reais), além da suspensão da carteira de habilitação do brasileiro por um ano.

O julgamento de Firmino estava marcado para esta terça-feira. Entretanto, o Liverpool pediu adiamento para que o jogador pudesse disputar a partida contra o Chelsea, que terminou empatada em 1 a 1. Nesta quarta, o atacante compareceu ao fórum da cidade e admitiu ser culpado da acusação.

Apesar da multa e da suspensão do direito de dirigir, Firmino não receberá nenhuma punição da Premier League, permanecendo à disposição do clube inglês para o restante da temporada. O atacante aproveitou para pedir desculpas após o julgamento, afirmando que o erro não se repetirá.

“Peço desculpas, sem ressalvas, ao clube, ao técnico, meus colegas e torcedores por estar nesta situação. O que fiz foi errado e é completamente um mau exemplo. Prometo a todos da ‘família do Liverpool FC’ que aprenderei com este erro, com esta experiência, e não a repetirei no futuro”, afirmou o brasileiro.

O próprio Liverpool lançou uma nota oficial com esclarecimentos sobre o caso. “O clube considera o incidente como uma ocorrência isolada e um raro lapso de julgamento e profissionalismo. Entretanto, trabalharemos com o jogador para orientá-lo especificamente a respeito dos perigos associados ao ato de beber e dirigir”, disse o comunicado.