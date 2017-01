Atacante da seleção argentina é acusado de usar photoshop

O atacante Gonzalo Higuaín, da Juventus e da seleção argentina, tentou rebater as constantes críticas sobre seu peso, mas o tiro saiu pela culatra. Neste domingo, o jogador postou uma foto em que aparece sem camisa, ao lado de um amigo, em uma quadra de Buenos Aires onde passou sua infância. O “tanquinho” de Higuaín chamou a atenção, assim como as deformações no piso da quadra, o que seria um sinal de que a imagem foi modificada no photoshop.

“Velhas memórias. Muito lindo voltar ao clube das minhas origens”, escreveu Higuaín no Instagram, no ginásio do Club Atlético Palermo, de Buenos Aires, onde deu seus primeiros chutes, antes de estrear profissionalmente pelo River Plate.

A deformação no piso da quadra se vê mais próxima à barriga do amigo de Higuaín, mas os seguidores do jogador não perdoaram. “Em vez de comer feito um porco e usar photoshop, vá correr. Está pesando mais de 200 kg”, provocou um seguidor italiano. A foto já tem mais de 2.000 comentários, a maioria se referindo ao suposto “retoque”.

Buenas tardes a tod@s… viejos recuerdos… muy lindo volver al club de mis inicios…con mi amigo..que terminen bien/Buona sera a tutti bei ricordi…. molto bello tornare al club dei miei inizi con il mio amico.. A photo posted by Gonzalo (@ghiguain20_9) on Dec 30, 2016 at 10:32am PST

Higuaín, de 29 anos, causou grande controvérsia na Itália em 2016 ao trocar o Napoli pela rival Juventus – até mesmo seu compatriota e ídolo da equipe napolitana, Diego Armando Maradona criticou sua escolha, enquanto torcedores napolitanos o acusaram de traição e jogaram fora suas camisas 9.

Na Argentina, o jogador está marcado negativamente pela torcida por ter perdido chances claras de gol nas três finais perdidas pela seleção – Copa do Mundo de 2014 e Copa América de 2015 e 2016.