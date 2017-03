Ásia exige mais seleções na Copa do Mundo de 2026

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) declarou, nesta terça-feira, que a Ásia quer mais seleções do continente participando da Copa do Mundo de 2026, que vai contar com 48 participantes.

“Ásia, o maior continente do mundo, merece um número significativo de seleções no Mundial, por sua potência econômica e pela imensa popularidade do esporte em seu território”, declarou um representante da AFC.

Para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quatro ou cinco seleções asiáticas vão participar da competição, que vai ter 32 países. A melhor colocação de um time asiático na história foi a quarta colocação da Coreia do Sul na Copa de 2002, na qual o país sediou o torneio com o Japão.

(com AFP)