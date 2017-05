As confusões de Tiger Woods com a Justiça

Preso na madrugada desta segunda-feira, na Flórida, por dirigir alcoolizado, o ex-número 1 do golfe Tiger Woods tem histórico de confusões com a Justiça. Em dezembro de 2009, em meio a uma crise no casamento, o golfista se envolveu em um acidente de carro por, como agora, dirigir embriagado. Daquela vez, Woods foi multado pelo ocorrido.

Na época, algumas mulheres afirmaram ter um relacionamento com o golfista, que era casado com a modelo sueca Elin Nordegren, mãe de seus dois filhos. O escândalo fez o jogador perder patrocinadores responsáveis por cerca de 50 milhões de dólares anuais em sua renda.

Woods admitiu ser viciado em sexo e, além de terminar seu casamento, rompeu também um namoro com a esquiadora Lindsey Vonn, sua namorada em 2015, por novas traições. No tempo em que era casado, o golfista admitiu ter 120 amantes. Uma delas, principal responsável por seu divórcio, era a vizinha Raychel Coudriet, que conhecia desde que tinha 14 anos.