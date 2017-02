Argentino completa um ano na China: milhões na conta e nenhum gol

A antiga expressão “negócio da China“ se refere a uma transação de sucesso, muito lucrativa. Certamente não é o caso da ida de Ezequiel Lavezzi ao país asiático. A não ser para ele. O atacante argentino, ex-Paris Saint-Germain, foi contratado pelo Hebei China Fortune e aclamado pela imprensa e torcida local como “o novo Maradona” há exato um ano. Entretanto, suas atuações não demonstraram qualquer proximidade com o ídolo compatriota. Lavezzi jogou apenas dez jogos e ainda não marcou nenhum gol com a camisa do clube chinês.

Por mais que não tenha respondido o investimento com boas atuações, Lavezzi segue com o bolso cheio. Em um ano, o atacante recebeu cerca de 25,6 milhões de libras (97,7 milhões de reais), segundo dados do site Football Leaks. Para amenizar o problema da falta de gols, o argentino ao menos anotou três assistências pelo clube, que terminou em sétimo na liga nacional.

Lavezzi não defende o Hebei Fortune desde maio do ano passado. Em junho, ele passou por uma cirurgia após quebrar o braço durante a vitória argentina por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, na semifinal da Copa América Centenário. O jogador, porém, mantém suas redes sociais atualizadas com fotografias nas quais mostra seu poderoso estilo de vida com familiares e amigos.

