Argentina: Boca Juniors é campeão sem entrar em campo

Mesmo sem entrar em campo, o Boca Juniors faturou o título do Campeonato Argentino pela 32ª vez na noite desta terça-feira. A conquista foi obtida após derrota do vice-líder Banfield por 1 a 0 para o San Lorenzo, no estádio Nuevo Gasometro, em Buenos Aires. Fernando Belluschi marcou o único gol do jogo aos 11 minutos do segundo tempo, em jogo válido pela 29ª e penúltima rodada.

Com o resultado, o Banfield não pode mais alcançar a primeira posição na classificação, já que disputará apenas mais uma partida na competição. Os campeões antecipados possuem 59 pontos na tabela, contra 54 do adversário direto.

Os jogadores e a torcida do Boca Juniors iniciaram as comemorações pelo título nacional em um hotel de Bahía Blanca. O elenco está hospedado na cidade do litoral argentino pois enfrentará nesta quarta-feira o Olimpo, pela penúltima rodada. O campeonato terminará no sábado.

O Boca já havia garantido a classificação para a Copa Libertadores da América de 2018, competição que não disputou neste ano. O time fez boa campanha no Campeonato Argentino e perdeu apenas três jogos em 28 disputados até o momento.