Apresentação de técnico na Argentina acaba em tiroteio

A apresentação de Gustavo Noto, novo técnico do Alvarado, clube da cidade de Mar del Plata que disputa a terceira divisão do Campeonato Argentino, terminou com troca de tiros, conformou a polícia local nesta quarta-feira.

O evento realizado na terça-feira, na sede do clube, era comandado pelo vice-presidente Facundo Moyano, que também é deputado. Logo que começou a entrevista coletiva do treinador um homem, identificado como César Córdoba, de 39 anos, invadiu o local com uma arma e começou a fazer ameaças.

Um dos presentes, então, sacou uma pistola e atirou contra o homem, membro de uma das torcidas organizadas do Alvarado, que foi atingido e teve que ser hospitalizado. Outra pessoa se feriu no incidente.

O homem atingido faz parte de uma das organizadas Alvarado, que está atravessando conflito com a diretoria. O clube de Mar del Plata terminou no primeiro lugar do grupo 2 do Torneo Federal A, que é a terceira divisão do Argentino, e agora avançou para a segunda fase, que será iniciada em janeiro. Dois times conseguem acesso na competição.

Na gravação abaixo, de uma transmissão de rádio, se escuta o momento do disparo:

(com agência EFE)