Após lesão, time da NFL dispensa o brasileiro Cairo Santos

Cairo Santos, o único brasileiro a jogar na Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês), foi dispensado neste sábado pela diretoria do Kansas City Chiefs. A saída do kicker foi determinada após uma pancada na perna agravar uma lesão que Santos sentia na virilha desde a pré-temporada. A contusão foi sentida no último domingo, em jogo contra o Los Angeles Rams.

Representantes do brasileiro dizem que a expectativa mínima de recuperação é de seis semanas. A dispensa pode ter sido uma estratégia adotada pelos Chiefs para otimizar a contratação de outros atletas para posições que estão carentes. Em nota, Santos disse que concordou com a saída e que tentará se recuperar para voltar ainda neste ano à NFL.

“Tenho trabalhado intensamente para que a recuperação seja mais rápida, mas com a cabeça tranquila e sem qualquer tipo de pressão para um retorno prematuro. Se houver espaço nos Chiefs, reitero minha preferência e carinho pelo time que me recebeu. Caso contrário, a partir do momento em que estiver pronto novamente, vou atrás de oportunidades em busca do meu sonho de conquistar um Super Bowl e de continuar dando as bicudas na maior liga esportiva do mundo”, afirmou o brasileiro.