Após eliminação, São Paulo perde para Cruzeiro na primeira rodada

Depois de ser eliminado pela terceira vez no ano, o São Paulo sofreu novo revés, desta vez, na estreia do Campeonato Brasileiro. O time de Rogério Ceni perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão, e segue pressionado pelos maus resultados até agora na temporada de 2017. No terceiro encontro entre as equipes em pouco mais de 30 dias, os mineiros aproveitaram um apagão defensivo dos adversários para marcar o único gol do jogo com Ábila.

Seja pela falta de entrosamento, ou pela pouca inspiração dos jogadores, os dois times não conseguiram assustar os goleiros no primeiro tempo, com poucas oportunidades de gol. Na volta para o segundo, o São Paulo teve uma pane defensiva. Depois de uma cobrança de lateral, os jogadores são-paulinos ficaram apenas olhando Alisson arrancar pela esquerda e cruzar para Ábila. Livre, o atacante teve apenas o trabalho de escorar para o gol de Renan Ribeiro.

Depois do gol, Rogério Ceni desistiu dos três zagueiros e começou a abastecer seu ataque. Com Gilberto, Thomaz, Luiz Araújo e Lucas Pratto na frente, o São Paulo até tentou pressionar, mas a equipe mineira conseguiu anular qualquer possibilidade de empate.

(Com Estadão Conteúdo)