Após derrota para o Corinthians, Santos demite Dorival Júnior

Dorival Júnior não resistiu à derrota para o Corinthians, neste sábado, por 2 a 0, e foi demitido no início da noite deste domingo. A diretoria do Santos e o treinador entraram em acordo para a saída de Dorival, no clube desde julho de 2015, pouco menos de dois anos, em que conquistou o Campeonato Paulista 2017, além do vice-campeonato da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, posição que classificou o Santos a fase de grupos da Libertadores 2017.