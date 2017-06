Aos 40 anos (e muitos quilos), Ronaldo é ovacionado no Bernabéu

A temporada europeia de clubes chegou ao fim e neste mês as grandes equipes do continente aproveitam para celebrar seus antigos ídolos e prestar solidariedade. Em um jogo beneficente realizado neste domingo no estádio Santiago Bernabéu, a equipe de “lendas” do Real Madrid goleou a da Roma por 4 a 0. Dentre os ex-jogadores do time espanhol, destaque para Ronaldo: aos 40 anos e bem mais de 100 quilos, o ex-atacante não marcou gol, mas deixou o campo ovacionado pela torcida.

Esta foi a primeira partida de Ronaldo pela equipe de ex-jogadores do Real Madrid, mais de dez anos após a sua passagem pelo clube – pelo qual marcou 104 gols em 177 partidas, entre 2002 e 2007. Bem longe da forma que o consagrou, Ronaldo atuou por apenas 33 minutos e foi substituído pelo compatriota Sávio, outro ex-atacante do Real e do Flamengo. Pouco antes de deixar o campo aplaudido, Ronaldo viu o amigo Roberto Carlos cruzar para Fernando Morientes (que assim como ele jogou com a camisa 9) abrir o placar para o Real.

Outro astro da equipe “galática” do início dos anos 2000, o português Luis Figo ampliou em uma linda cobrança de falta. Novamente Morientes e Congo decretaram o 4 a 0 no segundo tempo. Jogaram pelo Real ídolos como Raúl, Illgner e Butragueño. Pelo lado da Roma, além de Cafu, o ex-zagueiro Aldair e o ex-volante Lima foram os outros brasileiros que mataram a saudade de vestir a camisa do time italiano ao participarem deste encontro beneficente.

Luis Figo anotando goles como en sus grandes tiempos como jugador profesional. 👏🏼😭 pedazo de Gol. pic.twitter.com/7gIYvltaKy — Pepe Aviña (@JoMi6uel) June 11, 2017

(com Estadão Conteúdo)