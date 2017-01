Aos 38 anos, Formiga é contratada pelo Paris Saint-Germain

A brasileira Formiga, uma das maiores atletas da história do futebol feminino, segue com moral aos 38 anos. Nesta terça-feira, a volante foi anunciada como reforço do Paris Saint-Germain, da França, uma das principais equipes do mundo.

Formiga defendia o time do São José desde 2011, além da seleção brasileira permanente (mantida pela Confederação Brasileira de Futebol), da qual se aposentou no fim de 2016. A volante, que possui seis participações em Olimpíadas, acertou com os parisienses até o final da temporada, e vestirá a camisa 24.

“Assinar com o Paris Saint-Germain é um novo desafio para mim, do tipo que me fará crescer. Me juntar a este time é algo que queria muito porque quero voltar a vencer, e este é um dos maiores clubes do muito. Minha expectativa para esta temporada é alta, estou focada e pronta para entrar de cabeça neste projeto”, afirmou a jogadora.

Formiga reencontrará duas parceiras de seleção no time francês. A atacante Cristiane e a zagueira Érika defendem o PSG desde 2015. A equipe agora voltará às atenções para a Liga dos Campeões feminina. Em março, as francesas enfrentarão o Bayern de Munique, pelas quartas de final do torneio.

(Com Estadão Conteúdo)