Ao vivo, Edmundo discute com PVC na Fox Sports

O comentarista Edmundo relembrou seus tempos de “Animal” na madrugada desta sexta-feira, nos estúdios da Fox Sports. Logo após a eliminação do São Paulo para o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana, o ex-jogador se desentendeu com o comentarista Paulo Vinicius Coelho, o PVC. Ajudado pelo narrador Gustavo Villani, o jornalista tentou acalmar Edmundo, sem sucesso.

A discussão teve início depois de um ato falho de Vinicius Pinotti, diretor do São Paulo, que na zona mista do Morumbi fez elogios ao técnico Rogério Ceni e bancou sua permanência, mas disse que o trabalho do ex-goleiro era “questionável”. Edmundo foi a único a perceber que o dirigente não disse “inquestionável”, ainda que isso tirasse todo o sentido de seu discurso, e foi contrariado pelos colegas. A emissora reprisou o momento até que ficasse claro que Pinotti usou a palavra “questionável”.

PVC, no entanto, mandou mensagem para o próprio dirigente, que confirmou que quis dizer “inquestionável”. O que parecia ser um simples mal-entendido deu lugar a um enorme constrangimento no estúdio, com PVC se desculpando diversas vezes e Edmundo se negando a aceitar. O ex-atacante disse se sentir perseguido na emissora por não ser jornalista de formação. Abaixo, o vídeo do “barraco”: