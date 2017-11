Anitta canta hino e diz torcer por equipe que paga seu cachê

Anitta cantou o hino nacional antes do GP de Fórmula 1, na tarde deste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a convite da organização da prova. Vestindo um blazer branco e um top preto por baixo, ela cantou uma versão encurtada do hino e, assim como na abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro no ano passado, recebeu muitos elogios nas redes sociais por sua apresentação.

Questionada se iria torcer para Lewis Hamilton, apontado como seu affair, ou para o brasileiro Felipe Massa, a cantora carioca lembrou de quem pagou seu cachê. “Vou torcer pela Renault, eu vim por isso”, disse, em entrevista à Rede Globo, citando a equipe da marca que a patrocina e que tem Nico Hulkeberg e Carlos Sainz como pilotos.