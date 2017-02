Anderson Varejão é dispensado do Golden State Warriors

Um dos maiores nomes do basquete brasileiro, o pivô Anderson Varejão foi dispensado do Golden State Warriors. Em comunicado oficial, o clube anunciou que o atleta deixa a franquia da NBA após participação em apenas 14 partidas nesta temporada.

Varejão chegou aos Warriors no final de 2016, após deixar o Cleveland Cavaliers. Em mais de 11 anos atuando com a camisa da franquia do astro LeBron James, Varejão participou da conquista do título da NBA em 2016.

Abaixo da média da equipe, Varejão sofreu com lesões e poucos minutos em quadra. Com apenas 92 minutos jogados em um total de 14 partidas, o pivô teve média de 1,3 pontos por jogo em sua passagem apagada.

Os Warriors possuem a melhor campanha da atual temporada da NBA. Com 43 vitórias e sete derrotas, o time de Los Angeles lidera a Conferência Oeste. Com a dispensa de Varejão, a equipe planeja a contratação de Briante Weber, jovem ala-armador.

