Amanda Nunes passa mal está fora do UFC 213

Atual campeã do peso-galo do Ultimate, Amanda Nunes está fora da luta principal do UFC 213. Ela passou mal, foi encaminhada a um hospital e, por isso, não estará na disputa deste sábado, em Las Vegas. A polonesa Joanna Jedrzejczyk, campeã da categoria palha, demonstrou interesse em substituí-la no embate contra a guirguistanesa Valentina Shevchenko.

Amanda e Shevchenko se enfrentaram em março deste ano. Na ocasião inédita, a brasileira levou a melhor. O segundo encontro da dupla seria na T-Mobile Arena, onde Amanda venceu, no último ano, a norte-americana Miesha Tate.

Em suas redes sociais, o presidente da UFC, Dana White, confirmou a saída de Nunes do confronto. Ele também falou sobre o desejo da polonesa Joanna Jedrzejczyk de substituir a brasileira. “Nunes está fora e Joanna está nos implorando para deixarmos ela lutar contra Valentina”, escreveu White. Ele elogiou a atitude da lutadora de 1,67 m. “Você maravilhosa e uma incrível lutadora e é uma honra ter você no UFC”, concluiu.

A participação da atleta, entretanto, não foi confirmada. Isso porque Joana não passou pelos exames médicos nem pela pesagem oficial, que são necessários antes de uma disputa. Ela é campeã do peso palha, categoria 9kg mais leve do que a de Amanda e Miesha.

Em vídeo publicado no Instagram, neste sábado, a atleta pediu a White que ele a ajudasse a “fazer acontecer”. “Vamos lá Dana, vamos lá UFC, faça acontecer”, declara a lutadora enquanto demostra sua força. “Fale com a comissão, vamos fazer os exames médicos. É a sua cidade. Vamos lá Dana, faça acontecer, estou em forma”, conclui.