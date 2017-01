Amanda Nunes faz piada com Ronda Rousey após nocaute

A brasileira Amanda Nunes cutucou a americana Ronda Rousey no Twitter após nocauteá-la na madrugada deste sábado em Las Vegas. A campeão de MMA da categoria peso-galo postou em sua conta oficial uma montagem em que aparece com o cinturão em uma das mãos e empurrando um carrinho de bebê com o rosto de Ronda.

A baiana manteve o título de sua categoria no UFC, conquistado em julho deste ano, após vencer a californiana por nocaute, em apenas 48 segundos de luta. Já a americana buscava retomar o lugar que ocupou entre fevereiro de 2103 e agosto de 2015, quando perdeu o cinturão para a compatriota Holly Holm.