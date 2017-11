Alpinista sobrevive por 5 dias em fenda nos Alpes austríacos

Um alpinista alemão de 45 anos sobreviveu durante cinco dias preso em uma fenda nos Alpes austríacos. O homem havia caído por 30 metros e ficou preso na fenda enquanto tentava sem sucesso se comunicar com o exterior com o telefone celular, até conseguir fazer uma ligação de emergência nesta quarta-feira à noite. Ele foi resgatado na madrugada desta quinta.

O acidente ocorreu durante uma excursão perto da cidade de Gosau, na Alta Áustria. A família do alpinista fez um alerta às autoridades austríacas na segunda-feira depois de não ter recebido notícias do homem.

A equipe de resgate enviada ao local não conseguiu encontrar à vítima por causa do mau tempo e da camada de um metro e meio de neve. Só quando o homem conseguiu enviar mensagens de texto as equipes de emergência determinaram sua localização. Ele estava apenas com um ombro lesionado.