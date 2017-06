Alemanha e Chile avançam às semifinais da Copa das Confederações

A seleção alemã venceu neste domingo a seleção de Camarões por 3 a 1, no Estádio Olímpico de Sochi, e garantiu vaga nas semifinais da competição disputada na Rússia, país-se da Copa do Mundo de 2018. O resultado não apenas garantiu a Alemanha na semifinal da Copa das Confederações, como assegurou a primeira colocação do Grupo B, após o empate entre Chile e Austrália por 1 a 1, também neste domingo. Os europeus chegaram aos sete pontos, dois a mais do que os sul-americanos, também classificados. O Chile enfrentará Portugal na próxima quarta-feira, em Kazan. Um dia depois, a Alemanha jogará contra o México, em Sochi.

Em busca do pentacampeonato e do segundo título consecutivo da Copa do Mundo no ano que vem, o técnico Joachim Löw poupou suas principais estrelas e levou jovens promessas à Copa das Confederações para dar mais experiência ao elenco. Com a equipe precisando apenas do empate para se classificar, ele ainda poupou alguns titulares neste domingo, buscando dar uma oportunidade para todos os jogadores convocados. O primeiro gol da Alemanha foi marcado aos dois minutos do segundo tempo por Draxler, meia do Paris Saint-Germain, que, após troca de passes com Demirbay, carregou e finalizou no ângulo, com perfeição.

Aos 19 minutos da etapa final, os árbitros de vídeo foram acionados mais uma vez nesta Copa das Confederações ao serem consultados duas vezes pelo juiz colombiano Wilmar Roldán, que confundiu e expulsou o jogador errado. O lateral Mabouka entrou de forma dura no alemão Emre Can e o cartão vermelho foi dado ao meia Siani, que sequer havia participado da jogada. Depois de chamar outra vez os auxiliares de vídeo, o erro foi corrigido e Mabouka saiu de campo expulso. Dois minutos depois, Kimmich avançou pela direita e cruzou para Timo Werner marcar de peixinho. Aboubakar descontou para a seleção de Camarões aos 33, aproveitando falha do goleiro Ter Stegen. Logo em seguida, Werner marcou novamente e liquidou o duelo.

Chile x Austrália

Nervoso e menos eficiente que de costume, o Chile teve trabalho e saiu atrás no placar, mas se classificou para as semifinais da Copa das Confederações ao empatar com a Austrália em 1 a 1 na Otkrytie Arena, em Moscou. A equipe da Oceania fez o primeiro gol da partida com James Troisi e os chilenos empataram com Martín Rodríguez.

