Adeus, Bola de Ouro: Fifa revela novo troféu de melhor do mundo

A Fifa revelou nesta sexta-feira o troféu que será entregue ao melhor jogador do mundo de 2016. A premiação, marcada para o próximo dia 9, em Zurique, na Suíça, não terá mais a tradicional bola na cor dourada, que era dada ao vencedor nos anos em que o prêmio era unificado com a Bola de Ouro, da revista France Football. O fim da parceria fez a entidade criar sua própria taça, dessa vez em tom prateado, que será entregue a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Antoine Griezmann.

As mudanças em relação ao desenho anterior vão do tamanho do troféu, que dessa vez será mais comprido, ao formato. Uma grande base inferior faz o troféu se assemelhar até mesmo com a taça da Copa do Mundo. A bola no topo é do estilo usado nos primórdios do futebol (com gomos semelhantes a uma bola de vôlei) e foi mantida em favor da tradição.

“A bola no topo do troféu representa a história do futebol e a história da Fifa também. Acredito que esta é uma bela narrativa, mostra respeito pelas tradições do futebol”, comentou o ex-jogador croata Zvonimir Boban, atual secretário-geral de futebol da Fifa.

Em sua região frontal, está gravado no troféu a mensagem ‘The Best’ (O Melhor), em alusão ao novo nome do prêmio, que deixa de ser “Bola de Ouro da Fifa” para ser chamado em 2016 de “Prêmio Fifa The Best”. “A inspiração atrás do design deste troféu é a de honrar os melhores jogadores do mundo pela Fifa”, explicou a designer da taça, Ana Barbic Katicic.

Cristiano Ronaldo, que já venceu a Bola de Ouro em 2013 e 2014 e o prêmio de melhor do mundo em 2008, é o favorito a conquistar o título pela quarta vez. Messi, cinco vezes vencedor, corre por fora, assim como o francês Griezzman, estreante no prêmio. Em seu site, a Fifa disponibilizou um vídeo detalhando a produção do novo troféu. (Clique e assista)

1. Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro da Fifa, durante cerimônia em Zurique, na Suíça zoom_out_map 1 /34 Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro da Fifa, durante cerimônia em Zurique, na Suíça (Fabrice Coffrini/AFP) Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro da Fifa, durante cerimônia em Zurique, na Suíça

2. Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro da Fifa, durante cerimônia em Zurique, na Suíça zoom_out_map 2 /34 Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro da Fifa, durante cerimônia em Zurique, na Suíça (Fabrice Coffrini/AFP) Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro da Fifa, durante cerimônia em Zurique, na Suíça

3. O craque do Real Madrid e da seleção portuguesa entrega a Bola de Ouro da Fifa para seu filho Cristiano Ronaldo Júnior durante premiação em Zurique zoom_out_map 3 /34 O craque do Real Madrid e da seleção portuguesa entrega a Bola de Ouro da Fifa para seu filho Cristiano Ronaldo Júnior durante premiação em Zurique (Arnd Wiegmann/Reuters) O craque do Real Madrid e da seleção portuguesa entrega a Bola de Ouro da Fifa para seu filho Cristiano Ronaldo Júnior durante premiação em Zurique

4. Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro da Fifa, durante cerimônia em Zurique, na Suíça zoom_out_map 4 /34 Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro da Fifa, durante cerimônia em Zurique, na Suíça (Fabrice Coffrini/AFP) Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro da Fifa, durante cerimônia em Zurique, na Suíça

5. O português Cristiano Ronaldo e a alemã Nadine Kessler, eleitos os melhores do mundo pela Fifa zoom_out_map 5 /34 O português Cristiano Ronaldo e a alemã Nadine Kessler, eleitos os melhores do mundo pela Fifa (Jamie McDonald/Fifa/Getty Images) O português Cristiano Ronaldo e a alemã Nadine Kessler, eleitos os melhores do mundo pela Fifa

6. Cerimônia da Bola de Ouro FIFA 2015 é realizada em Zurique, na Suiça zoom_out_map 6 /34 Cerimônia da Bola de Ouro FIFA 2015 é realizada em Zurique, na Suiça (Fabrice Coffrini/AFP) Cerimônia da Bola de Ouro FIFA 2015 é realizada em Zurique, na Suiça

7. Troféu da Bola de Ouro 2015, evento organizado pela FIFA que premia o melhor jogador do ano de 2014 zoom_out_map 7 /34 Troféu da Bola de Ouro 2015, evento organizado pela FIFA que premia o melhor jogador do ano de 2014 (Ennio Leanza/AP) Troféu da Bola de Ouro 2015, evento organizado pela FIFA que premia o melhor jogador do ano de 2014

8. Vencedores do prêmio FIFPro World XI durante cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique zoom_out_map 8 /34 Vencedores do prêmio FIFPro World XI durante cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique (Fabrice Coffrini/AFP) Vencedores do prêmio FIFPro World XI durante cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique

9. Presidente da FIFA, Joseph Blatter, abre cerimônia da Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique zoom_out_map 9 /34 Presidente da FIFA, Joseph Blatter, abre cerimônia da Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique (Fabrice Coffrini/AFP) Presidente da FIFA, Joseph Blatter, abre cerimônia da Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique

10. Kate Abdo é a apresentadora da cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique zoom_out_map 10 /34 Kate Abdo é a apresentadora da cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique (Jamie McDonald/FIFA/Getty Images) Kate Abdo é a apresentadora da cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique

11. Projeção na tela da cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 mostra apoio ao jornal satírico Charlie Hebdo, atacado em Paris na última semana zoom_out_map 11 /34 Projeção na tela da cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 mostra apoio ao jornal satírico Charlie Hebdo, atacado em Paris na última semana (Arnd Wiegmann/Reuters) Projeção na tela da cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 mostra apoio ao jornal satírico Charlie Hebdo, atacado em Paris na última semana

12. A alemã Nadine Kessler discursa após receber o prêmio de melhor jogadora de 2014 durante a cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique zoom_out_map 12 /34 A alemã Nadine Kessler discursa após receber o prêmio de melhor jogadora de 2014 durante a cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique (Arnd Wiegmann/Reuters) A alemã Nadine Kessler discursa após receber o prêmio de melhor jogadora de 2014 durante a cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique

13. Arjen Robben, Angel Di Maria, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Toni Kroos e Andreas Iniesta ganham o prêmio FIFPro World XI Award 2014 durante a Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique zoom_out_map 13 /34 Arjen Robben, Angel Di Maria, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Toni Kroos e Andreas Iniesta ganham o prêmio FIFPro World XI Award 2014 durante a Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique (Oliver Morin/AFP) Arjen Robben, Angel Di Maria, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Toni Kroos e Andreas Iniesta ganham o prêmio FIFPro World XI Award 2014 durante a Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique

14. Colombiano James Rodriguez ganha prêmio por gol mais bonito, feito durante a Copa do Mundo no Brasil em 2014, na cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique zoom_out_map 14 /34 Colombiano James Rodriguez ganha prêmio por gol mais bonito, feito durante a Copa do Mundo no Brasil em 2014, na cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique (Alexander Hassenstein/FIFA/Getty Images) Colombiano James Rodriguez ganha prêmio por gol mais bonito, feito durante a Copa do Mundo no Brasil em 2014, na cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique

15. Philipp Lahm e Sergio Ramos recebem prêmio durante Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique zoom_out_map 15 /34 Philipp Lahm e Sergio Ramos recebem prêmio durante Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique (Fabrice Coffrini/AFP) Philipp Lahm e Sergio Ramos recebem prêmio durante Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique

16. Goleiro da seleção alemã e do Bayern de Munich, Manuel Neuer, com seu prêmio de goleiro do ano de 2014 durante a Bola de Ouro FIFA, em Zurique zoom_out_map 16 /34 Goleiro da seleção alemã e do Bayern de Munich, Manuel Neuer, com seu prêmio de goleiro do ano de 2014 durante a Bola de Ouro FIFA, em Zurique (Oliver Morin/AFP) Goleiro da seleção alemã e do Bayern de Munich, Manuel Neuer, com seu prêmio de goleiro do ano de 2014 durante a Bola de Ouro FIFA, em Zurique

17. Lionel Messi discursa no palco durante a cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique zoom_out_map 17 /34 Lionel Messi discursa no palco durante a cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique (Oliver Morin/AFP) Lionel Messi discursa no palco durante a cerimônia do Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique

18. Ao lado do jogador Philipp Lahm, o treinador da seleção alemã, Joachim Loew, recebe o prêmio de melhor técnico de seleção masculina durante o evento do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique zoom_out_map 18 /34 Ao lado do jogador Philipp Lahm, o treinador da seleção alemã, Joachim Loew, recebe o prêmio de melhor técnico de seleção masculina durante o evento do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique (Ruben Sprich/Reuters) Ao lado do jogador Philipp Lahm, o treinador da seleção alemã, Joachim Loew, recebe o prêmio de melhor técnico de seleção masculina durante o evento do Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique

19. Ralf Kellermann, técnico da seleção feminina alemã, ganha prêmio de melhor técnico de times femininos durante o Bola de Ouro FIFA 2015 zoom_out_map 19 /34 Ralf Kellermann, técnico da seleção feminina alemã, ganha prêmio de melhor técnico de times femininos durante o Bola de Ouro FIFA 2015 (Jamie McDonald/FIFA/Getty Images) Ralf Kellermann, técnico da seleção feminina alemã, ganha prêmio de melhor técnico de times femininos durante o Bola de Ouro FIFA 2015

20. Nomeado ao prêmio de melhor jogador de 2014, Lionel Messi, e sua mulher, Antonella Roccuzzo, durante o tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 zoom_out_map 20 /34 Nomeado ao prêmio de melhor jogador de 2014, Lionel Messi, e sua mulher, Antonella Roccuzzo, durante o tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 (Michael Buholzer/AFP) Nomeado ao prêmio de melhor jogador de 2014, Lionel Messi, e sua mulher, Antonella Roccuzzo, durante o tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015

21. Presidente da FIFA, Joseph Blatter, e sua mulher, Linda Barras, durante o tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 zoom_out_map 21 /34 Presidente da FIFA, Joseph Blatter, e sua mulher, Linda Barras, durante o tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 (Arnd Wiegmann/Reuters) Presidente da FIFA, Joseph Blatter, e sua mulher, Linda Barras, durante o tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015

22. A brasileira Marta, durante o tapete vermelho da Bola de Ouro 2015, em Zurique zoom_out_map 22 /34 A brasileira Marta, durante o tapete vermelho da Bola de Ouro 2015, em Zurique (Michael Buholzer/AFP) A brasileira Marta, durante o tapete vermelho da Bola de Ouro 2015, em Zurique

23. Jogador da seleção espanhola e do Real Madrid, Sergio Ramos, com a namorada jornalista Pilar Rubio durante o tapete vermelho da Bola de Ouro da FIFA 2015 zoom_out_map 23 /34 Jogador da seleção espanhola e do Real Madrid, Sergio Ramos, com a namorada jornalista Pilar Rubio durante o tapete vermelho da Bola de Ouro da FIFA 2015 (Michael Buholzer/AFP) Jogador da seleção espanhola e do Real Madrid, Sergio Ramos, com a namorada jornalista Pilar Rubio durante o tapete vermelho da Bola de Ouro da FIFA 2015

24. Jogador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique zoom_out_map 24 /34 Jogador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique (Michael Buholzer/AFP) Jogador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 em Zurique

25. Jogador do Barcelona, Andres Iniesta, durante tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 zoom_out_map 25 /34 Jogador do Barcelona, Andres Iniesta, durante tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 (Michael Buholzer/AFP) Jogador do Barcelona, Andres Iniesta, durante tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015

26. Marta e Cristiano Ronaldo tiram selfie momentos antes de iniciar a cerimônia da Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique zoom_out_map 26 /34 Marta e Cristiano Ronaldo tiram selfie momentos antes de iniciar a cerimônia da Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique (Alexander Hassenstein/FIFA/Getty Images) Marta e Cristiano Ronaldo tiram selfie momentos antes de iniciar a cerimônia da Bola de Ouro FIFA 2015, em Zurique

27. O argentino Lionel Messi atende os fãs no tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 zoom_out_map 27 /34 O argentino Lionel Messi atende os fãs no tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 (Ruben Sprich/Reuters) O argentino Lionel Messi atende os fãs no tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015

28. O francês Thierry Henry autografa pertences de fãs na entrada da Bola de Ouro, evento da FIFA em Zurique zoom_out_map 28 /34 O francês Thierry Henry autografa pertences de fãs na entrada da Bola de Ouro, evento da FIFA em Zurique (Mike Hewitt/FIFA/Getty Images) O francês Thierry Henry autografa pertences de fãs na entrada da Bola de Ouro, evento da FIFA em Zurique

29. Colombiano James Rodriguez atografa pertences de fãs durante o tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 zoom_out_map 29 /34 Colombiano James Rodriguez atografa pertences de fãs durante o tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 (Mike Hewitt/FIFA/Getty Images) Colombiano James Rodriguez atografa pertences de fãs durante o tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015

30. Fãs tiram foto com a brasileira Marta durante tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 zoom_out_map 30 /34 Fãs tiram foto com a brasileira Marta durante tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015 (Mike Hewitt/FIFA/Getty Images) Fãs tiram foto com a brasileira Marta durante tapete vermelho da Bola de Ouro FIFA 2015

31. O português Cristiano Ronaldo, nomeado ao prêmio de melhor jogador do ano de 2014, momentos antes da entrevista coletiva no evento Bola de Ouro 2015 zoom_out_map 31 /34 O português Cristiano Ronaldo, nomeado ao prêmio de melhor jogador do ano de 2014, momentos antes da entrevista coletiva no evento Bola de Ouro 2015 (Arnd Wiegmann/Reuters) O português Cristiano Ronaldo, nomeado ao prêmio de melhor jogador do ano de 2014, momentos antes da entrevista coletiva no evento Bola de Ouro 2015

32. Manuel Neuer, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo durante coletiva de imprensa para o prêmio Bola de Ouro da Fifa, em Zurique, na Suíça - 12/01/2015 zoom_out_map 32 /34 Manuel Neuer, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo durante coletiva de imprensa para o prêmio Bola de Ouro da Fifa, em Zurique, na Suíça - 12/01/2015 (Olivier Morin/AFP) Manuel Neuer, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo durante coletiva de imprensa para o prêmio Bola de Ouro da Fifa, em Zurique, na Suíça - 12/01/2015

33. O argentino Lionel Messi durante a coletiva de imprensa do prêmio Bola de Ouro 2015 da FIFA zoom_out_map 33 /34 O argentino Lionel Messi durante a coletiva de imprensa do prêmio Bola de Ouro 2015 da FIFA (Ennio Leanza/EFE) O argentino Lionel Messi durante a coletiva de imprensa do prêmio Bola de Ouro 2015 da FIFA

34. Jogador da seleção portuguesa e do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, é um dos nomeados ao prêmio da Bola de Ouro da FIFA zoom_out_map 34/34 Jogador da seleção portuguesa e do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, é um dos nomeados ao prêmio da Bola de Ouro da FIFA (Ennio Leanza/EFE) Jogador da seleção portuguesa e do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, é um dos nomeados ao prêmio da Bola de Ouro da FIFA

(com Gazeta Press)