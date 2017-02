A tenista Eugenie Bouchard paga aposta a fã do Super Bowl

Eugenie Bouchard mostrou ser uma pessoa de palavra. Na noite da última quarta-feira, a tenista cumpriu a promessa que fez durante o Super Bowl e encontrou com o rapaz para quem perdeu uma aposta no Twitter. Bouchard foi com John Goehrke à partida de basquete do Brooklyn Nets contra o Milwaukee Bucks, em Nova York. “Acabo de encontrar meu ‘amigo` do Super Bowl. Estamos a caminho do jogo do Brooklyn Nets”, tuitou Bouchard. A canadense ainda fez um vídeo com Goehrke dentro do Barclays Center. Apesar do dia especial para o rapaz, os Nets perderam em casa, por 129 a 125.

Na noite do Super Bowl, dia 5 de fevereiro, quando o Atlanta Falcons vencia o New England Patriots por 28 a 3, Bouchard afirmou que os Falcons não sairiam derrotados. Goehrke então a desafiou: “Se os Patriots vencerem, você se encontra comigo?” Bouchard aceitou a aposta, viu o time de Tom Brady arrancar para uma heroica vitória e pagou o combinado.